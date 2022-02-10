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"Не поспішайте з випискою": хворому Жириновському шлють жорсткі побажання в мережі

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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75-річний політик не визнає, що йому погано Новина оновлена 10 лютого 2022, 11:32
75-річний політик не визнає, що йому погано

Деякі бажають Жириновському жити якомога довше, щоб його агонія була "максимально болісною та огидною естетично"

У мережі обговорюють погіршення здоров’я російського політика Володимира Жириновського, який неодноразово закликав знищити Україну і відкрито виступав за військове вторгнення РФ. Лідера ЛДПР госпіталізували в Москві з коронавірусом, який протікає у середньоважкій формі, на що багато українців відреагували зі зловтіхою.

Екс-нардеп Борислав Береза на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав, що якщо з Жириновським щось трапиться, в Україні нібито ніхто не засмутиться.

"Щиро надсилаємо Володимиру Вольфовичу побажання не поспішати з випискою, а докласти максимум зусиль для того, щоб встигнути цього тижня до Кобзона (співак Йосип Кобзон, який визнав окупацію Криму та Донбасу, помер у 2018 році в Москві — ред.). якщо в пекельному клубі продажних українофобів буде поповнення, то в Україні ніхто не турбуватиметься", — висловив свою думку Береза.

Пост українського політика про Жириновського
Пост українського політика про Жириновського

З ним погодилися багато хто, проте не всі. Дехто вважає, що "бажати ворогові смерті можна лише на полі бою".

Киянин Ярослав Дроботун побажав Жириновському довгого життя — щоб його агонія тривала якомога довше і була "максимально болісною та огидною естетично".

Інформація про те, що Жириновський на ШВЛ є неправдивою — стан не критичний
Інформація про те, що Жириновський на ШВЛ є неправдивою — стан не критичний

Дехто сприйняв новину дуже креативно. Так, один із користувачів "Твіттера" опублікував номер своєї карти і жартома організував збір коштів на алкоголь — нібито щоб відсвяткувати новину.

Нагадаємо, лідер ЛДПР — затятий противник України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу... завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.

Теги:
#Жириновський #Думка #Володимир Жириновський #Коронавірус
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