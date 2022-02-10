"Не спешите с выпиской": больному Жириновскому шлют жесткие пожелания в сети

Некоторые желают Жириновскому жить как можно дольше, чтобы его агония была "максимально болезненной и отвратительной эстетически"

В сети вовсю обсуждают ухудшение здоровья российского политика Владимира Жириновского, который неоднократно призывал уничтожить Украину и открыто выступал за военное вторжение РФ. Лидера ЛДПР госпитализировали в Москве с коронавирусом, который протекает в среднетяжелой форме, на что многие украинцы отреагировали со злорадством.

Экс-нардеп Борислав Береза на своей странице в "Фейсбуке" написал, что если с Жириновским что-то случится, в Украине якобы никто не расстроится.

"Искренне шлём Владимиру Вольфовичу пожелание не спешить с выпиской, а приложить максимум усилий для того, чтоб успеть на этой неделе к Кобзону (певец Иосиф Кобзон, признавший оккупацию Крыма и Донбасса, умер в 2018 году в Москве — ред.). В общем, если в адском клубе продажных украинофобов будет пополнение, то в Украине никто не расстроится", — выразил свое мнение Береза.

Пост украинского политика о Жириновском

С ним согласились многие, однако не все. Некоторые считают, что "желать врагу смерти можно только на поле боя".

Киевлянин Ярослав Дроботун пожелал Жириновскому долгой жизни — чтобы его агония продолжалась как можно дольше и была "максимально болезненной и отвратительной эстетически".

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Некоторые восприняли новость весьма креативно. Так, один из пользователей "Твиттера" опубликовал номер своей карты и в шутку организовал сбор средств на алкоголь — якобы чтобы отпраздновать новость.

Напомним, лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.