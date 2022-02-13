Соратники хворого Жириновського вигадали нестандартний спосіб лікування політика від COVID-19

Оренбурзькі колеги політика вирішили організувати молебень за його здоров’я.

Скандальний російський політик Володимир Жириновський, який захворів на коронавірус, продовжує лікуватися в одній з Московських клінік. Він ще дихає за допомогою кисневої маски. На тлі цього його колеги з Оренбурга вирішили провести молебень за здоров’я.

З відповідною пропозицією виступив Депутат оренбурзької гордуми від ЛДПР Сергій Ніколаєв на своїй сторінці в Instagram.

Він повідомив, що у неділю, 13 лютого, у Димитрівському чоловічому монастирі в Оренбурзі пройде молебень заздоров’я Володимира Жириновського. Захід запланований на 13:00 за місцевим часом.

В Оренбурзі за Жириновського планують помолитися

Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також "Телеграф" повідомляв, що в ЦКЛ, де лежить Жириновський, проходить лікування й інший російський політик — голова компартії РФ Геннадій Зюганов. Проте він розповів, що зустрітися із Жириновським йому так і не вдалося, оскільки його туди не пустили лікарі.