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Головного комуніста Росії відвезли в лікарню до Жириновського: стала відома причина

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Геннадій Зюганов Новина оновлена 11 лютого 2022, 17:18
Геннадій Зюганов

У лідера КПРФ виявили ознаки "простудного захворювання".

Голова Комуністичної партії Росії Геннадія Зюганова госпіталізовано до тієї ж лікарні, де проходить лікування скандальний російський політик Володимир Жириновський.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на слова прессекретаря КПРФ Олександра Ющенка.

Він уточнив, що Зюганов потрапив до лікарні з "профілактичною метою", що викликано складною епідеміологічною ситуацією в країні, а також з урахуванням перенесених ним медичних втручань, які проводилися протягом останніх років.

Крім того, за словами Ющенка, у політика останніми днями спостерігалися ознаки "простудного захворювання". Це і спричинило те, що лікарі порекомендували Зюганову превентивно лягти до лікарні, де він перебуватиме під наглядом лікарів.

Спікер КПРФ також висловив думку, що голова цієї партії повернеться до роботи протягом кількох наступних днів.

Він не став прямо говорити, куди саме госпіталізували Зюганова, але зазначив, що той зазвичай проходить лікування у Центральній клінічній лікарні Москви (ЦКЛ).

Примітно, що туди забрали на лікування інфікованого коронавірусом голову ЛДПР Жириновського. Про хворобу політика стало відомо 9 лютого, а наступного дня в мережі з’явилися повідомлення, що через тяжку течію COVID-19 він перестав впізнавати рідних та соратників.

У ЛДПР цю інформацію заперечують.

Теги:
#Росія #КПРФ #Геннадій Зюганов
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