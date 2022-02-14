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"Жириновський помер": у Росії жорстко жартують над хворобою політика, який ненавидить Україну

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Жириновському краще, проте мережею прокотилася хвиля чорного гумору на тему його стану Новина оновлена 14 лютого 2022, 10:32
Жириновському краще, проте мережею прокотилася хвиля чорного гумору на тему його стану

Політикам у РФ дзвонять телефонні терористи і заявляють про смерть Жириновського. Жартують про це і в соцмережах

Через кілька днів після новини про коронавірус у лідера російської ЛДПР Володимира Жириновського в мережі з’явилося багато мемов про його стан. І хоча хвороба у щепленого 8 разів росіянина протікає в середньотяжкій формі, він не підключений до ШВЛ і перебуває у стабільному стані, в мережі неодноразово помилково повідомляли про його смерть.

Як пишуть місцеві ЗМІ, телефонні терористи з РФ дзвонять членам партії ЛДПР та кажуть, що Жириновський нібито помер. Проте інформація є фейком: у політсилі кажуть, що їхньому лідеру краще.

На цю тему жартують і автори мемів, які запустили хвилю чорного гумору під хештегом "Жириновський помер" у соцмережах.

Користувач Геннадій Макаров опублікував вигаданий діалог Володимира Жириновського із покійним нині Йосипом Кобзоном, який нібито запрошує політика на свій концерт.

А в пабліку "Дурні думки" пишуть: "Якщо #Жириновський помре, потрібно встановити йому пам’ятник на могилі, де він сидить за гончарним кругом і місить глину. Жириновський глиноміс".

Багато хто жартує на тему вакцинації (щепленому 8 разів Жириновському російський "Супутник" не допоміг) і публікує відфотошоплене фото з підписом "Вольфович, не покидай нас", на якому політика нібито несуть на матраці в крематорій.

Зазначимо, що Жириновський зараз йде на поправку, проте про виписку поки не йдеться.

Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.

Теги:
#Володимир Жириновський #Меми #Приколи #Чорний гумор
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