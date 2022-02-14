Жириновському стало гірше, вражений мозок: що відомо

У РФ говорять про те, що стан політика, який лежить у лікарні з коронавірусом, погіршився

Незважаючи на те, що в ЛДПР Росії говорять про поліпшення стану хворого на коронавірус лідера партії Володимира Жириновського, інсайдери говорять протилежне.

За інформацією російського Телеграм-каналу "112", із середньоважкої форми ковід у політика нібито перейшов у стабільно тяжку. Більше того, у Жириновського 14 лютого нібито розпочалися серйозні запальні процеси у головному мозку.

Значно уражені і легені: росіянин перебуває на кисневій терапії, а подача кисню здійснюється за допомогою апарату високопотокового ШВЛ (не варто плутати з лікуванням на ШВЛ, коли людина введена в стан коми).

У ЛДПР цю інформацію наразі не прокоментували. На сайті партії крайньою є новина про те, що Жириновському краще і скоро він повернеться до роботи.

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Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.