Що відомо про хворобу Жириновського, який ненавидить Україну: у РФ зробили нову заяву

75-річному політику нібито краще, проте йому все ще потрібна медична допомога

Поряд із заявами про погіршення стану одіозного російського політика Володимира Жириновського з’явилася інформація про те, що він іде на покращення.

За даними ТАСС, яке посилається на новий коментар прес-служби партії ЛДПР, очолювану Жириновським, їх лідер відновлюється після коронавірусу і доручив зробити заяви з цього приводу. Планується, що їх оприлюднять 22 лютого — чому лише за 4 дні, невідомо.

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Крім того, заступник голови думської фракції партії Ярослав Нілов розповів про те, що Жириновському справді краще, проте про виписку говорити рано: політик має бути під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що російські медики припускають, що здоров’я Жириновського, як і будь-якого іншого пацієнта, після коронавірусу може похитнутися. Мовляв, вже після одужання можуть з’явитися різні "болячки", про які людина раніше не здогадувалася. Важливий фактор – це вік, і старість тут лише обтяжуючий фактор: навесні Жириновському виповниться 76 років.

На момент виходу новини політик все ще перебуває у тяжкому стані зі значною поразкою легень.

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Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.