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Росія готова до вторгнення і шукає привід: у НАТО зробили тривожний прогноз щодо війни в Україні

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Столтенберг заявив про небезпеку Новина оновлена 20 лютого 2022, 08:29
Столтенберг заявив про небезпеку

Росія стягує війська до українських кордонів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг вважає, що Росія може розпочати повномасштабний наступ на Україну та готує привід для нападу.

Про це заявил Столтенберг телеканалу ARD.

"Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", — вважає генсек НАТО.

Він також зазначив, що російські війська не відводять, як стверджують у Москві, від кордонів України, а навпаки стягують.

Також раніше під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що розміщення російської техніки в Україні та біля її кордонів є найбільшим з часів холодної війни.

Зазначимо, що окрім великого скупчення військ РФ на кордоні з Україною, загострення відбувається і в зоні ООС. Станом на 18.00 19 лютого було зафіксовано 98 порушень, з яких 86 із застосуванням забороненої зброї. На позиції ЗСУ прилетіли 788 мін та снарядів, що призвело до загибелі двох військовослужбовців та поранення ще чотирьох.

Також нагадаємо, що 19 лютого під обстріл на лінії розмежування потрапила група журналістів, яких супроводжували народні депутати.

Теги:
#НАТО #Росія #Йенс Столтенеберг #Війна
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