Укр

СМИ сообщили о смерти Владимира Жириновского

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Владимир Жириновский Новость обновлена 25 марта 2022, 11:20
Владимир Жириновский

В российском Минздраве и ЛДПР сообщения о смерти политика опровергают

Российские СМИ сообщили о смерти Владимира Жириновского. По их информации, лидер ЛДПР, который долгое время находился в тяжелом состоянии, умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки российский политик провёл в коме.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Также информацию о смерти Жириновского подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, пишут "РИА Новости".

В то же время спикер Госдумы рф Вячеслав Володин опроверг заявления о смерти Жириновского и заявил, что лидер ЛДПР находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Минздрава рф заявили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь.

В ЛДПР же и вовсе заявили, что никаких негативных перемен в состоянии здоровья их лидера нет. "Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет", — сообщили в пресс-службе партии.

Как сообщал "Телеграф", одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

Подчеркнем, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось".

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#ЛДПР #Владимир Жириновский
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