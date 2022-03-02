"Подключен к ИВЛ, состояние тяжелое": ненавидящий Украину Жириновский едва может дышать

Состояние российского политика остается стабильно тяжелым

Лидера ДДПР Владимир Жириновский, который анонсировал вторжение россии в Украину на 22 февраля 2022 года, до сих пор находится на ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым.

Об этом сообщает SHOT.

По данным росСМИ, лидеру ЛДПР подают кислород в небольших количествах, так как он может дышать сам, хотя и с трудом. Жириновский находится в сознании.

Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось".