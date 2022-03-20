Стан критичний: з'явилися свіжі новини про тяжкохворого Жириновського

Є ймовірність летального результату

Стан 75-річного одіозного російського політика Володимира Жириновського, який уже кілька тижнів перебуває у комі, стрімко погіршується, — у нього діагностували септичний шок.

Про це в неділю, 20 березня, інформує російський "112" канал і ще низка росЗМІ, повідомляє "Телеграф".

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Зазначається, що за останню добу у Жириновського повністю набрякли легені, стався септичний шок, і лікарі борються за життя політика.

У партії Жириновського ЛДПР відмовляються коментувати його стан.

"Жодних коментарів поки не буде", — йдеться в повідомленні.

Тим часом офіційно прес-служба ЛДПР стверджує, нібито Жириновський "продовжує лікування та реабілітацію, все йде за планом".

Зауважимо, що септичний шок — це ускладнення інфекційних захворювань, при якому кисень та інші життєвоважливі речовини не можуть повноцінно доставлятися тканинами організму, внаслідок чого може виникнути поліорганна недостатність. При септичному шоці є 25-50% ймовірності смерті.

Нагадаємо, що Жириновського було госпіталізовано 9 лютого — хоча він вісім раз щепився від коронавірусу, ускладнення дали про себе знати.

Неодноразово з’являлася інформація щодо погіршення його стану. Зокрема, казали, ніби політик не впізнає своїх рідних. За останніми даними, Жириновського ввели в штучну кому і підключили до ШВЛ.

Навколо хвороби Жириновського ходить безліч чуток. Наприклад, що насправді він захворів, бо його отруїв коханець.