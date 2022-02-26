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Перебуває у комі: стан Жириновського сильно погіршився

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Жириновський Новина оновлена 26 лютого 2022, 17:07
Володимир Жириновський

Останнім часом у Жириновського переставали працювати легені — він ледве міг говорити та дихати

Лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який анонсував вторгнення Росії в Україну на 22 лютого 2022 року, підключили до ШВЛ та ввели у медикаментозний сон.

Про це повідомляє Телеграм-канал Mash.

Медики встановили йому трубку в горло та перевели на апарат життєзабезпечення. Щоб підключити до ШВЛ, лікарям довелося ввести російського політика в стан медикаментозної коми. Останнім часом стан здоров’я Жириновського погіршувався: він важко міг говорити і дихати — легені переставали працювати.

Нагадаємо, одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу... завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".

Теги:
#Росія #ЛДПР #Володимир Жириновський
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