Перебуває у комі: стан Жириновського сильно погіршився

Останнім часом у Жириновського переставали працювати легені — він ледве міг говорити та дихати

Лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який анонсував вторгнення Росії в Україну на 22 лютого 2022 року, підключили до ШВЛ та ввели у медикаментозний сон.

Про це повідомляє Телеграм-канал Mash.

Медики встановили йому трубку в горло та перевели на апарат життєзабезпечення. Щоб підключити до ШВЛ, лікарям довелося ввести російського політика в стан медикаментозної коми. Останнім часом стан здоров’я Жириновського погіршувався: він важко міг говорити і дихати — легені переставали працювати.

Нагадаємо, одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу... завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".