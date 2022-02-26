Находится в коме: состояние Жириновского сильно ухудшилось

В последнее время у Жириновского переставали работать легкие — он едва мог говорить и дышать

Лидера ДДПР Владимира Жириновского, который анонсировал вторжение России в Украину на 22 февраля 2022 года, подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Медики установили ему трубку в горло и перевели на аппарат жизнеобеспечения. Для того чтобы подключить к ИВЛ, врачам пришлось ввести российского политика в состояние медикаментозной комы. В последнее время состояние здоровья Жириновского ухудшалось: он с трудом мог говорить и дышать — лёгкие переставали работать.

Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось".