Состояние критическое: просочились свежие новости о тяжелобольном Жириновском

Есть шанс летального исхода

Состояние 75-летнего одиозного российского политика Владимира Жириновского, который уже несколько недель находится в коме, стремительно ухудшается, — у него диагностировали септический шок.

Об этом в воскресенье, 20 марта, информирует российский "112" канал и еще ряд росСМИ, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что за последние сутки у Жириновского полностью отекли легкие, случился септический шок, и на данный момент врачи борются за жизнь политика.

В партии Жириновского ЛДПР отказываются комментировать его состояние.

"Никаких комментариев пока не будет", — говорится в сообщении.

Тем временем официально пресс-служба ЛДПР утверждает, якобы Жириновский "продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану".

Заметим, что септический шок, — это осложнение инфекционных заболеваний, при котором кислород и другие жизненноважные вещества не могут полноценно доставляться по тканям организма, вследствие чего может возникнуть полиорганная недостаточность. При септическом шоке есть 25-50% вероятности летального исхода.

Напомним, что Жириновский был госпитализирован 9 февраля, — хотя он восемь раз прививался от коронавируса, осложнения дали о себе знать.

Неоднократно появлялась информация об ухудшении его состояния. В частности, говорили, будто бы политик не узнает своих родных. По последним данным, Жириновского ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ.

Вокруг болезни Жириновского ходит множество слухов. Например, что на самом деле он заболел, потому что его отравил любовник.