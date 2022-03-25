Укр

"Не умер, а избежал санкций": сеть бурно отреагировала на вероятную смерть Жириновского

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Жириновский очень не любил Украину и ее жителей Новость обновлена 25 марта 2022, 11:36
Жириновский очень не любил Украину и ее жителей

Новость о вероятной кончине пропагандистского политика просто взорвала соцсети

В пятницу, 25 марта, в российских СМИ появилась информация о возможной смерти пропагандистского политика, известного противника украинской независимости Владимира Жириновского. Несмотря на то, что буквально за пару часов информацию попытались опровергнуть, доказывая, что политик жив, хотя и находится в тяжелом состоянии, украинский сегмент соцсетей уже начал праздновать и веселиться после подобных "печальных" новостей.

"Телеграф" решил собрать первую партию самых ярких и запоминающихся реакций насчет смерти Жириновского.

Следует отметить, что украинцы весьма едины в своей позиции насчет главы ЛДПР, ведь он часто высказывал антиукраинские идеи и считал, что нашу страну обязательно стоит захватить под диктатуру россии. Радость от предполагаемой кончины Владимира Жириновского разделили как обычные граждане, так и известные общественные деятели или представители политического бомонда.

Среди именитых украинцев, которые порадовались смерти российского пропагандиста — активист Сергей Стерненко, глава Минцифры Михаил Федоров, политический эксперт Тарас Березовец и многие другие.

Предлагаем вас самим ознакомиться с подборкой реакций, которую мы с удовольствием для вас сделали.

Напомним, что несколько дней назад СМИ сообщали о критическом состоянии Жириновского — он перенес сепсический шок, после чего у него случился отек легких. В россии пытаются доказывать, что по-прежнему борются за его жизнь, но что-то нам подсказывает, что ненавидящему Украину политику осталось недолго.

Теги:
#Россия #Соцсети #Жириновский #Смерть #Шутки #ЛДПР #Юмор #Владимир Жириновский #Мемы
Жириновский очень не любил Украину и ее жителей
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