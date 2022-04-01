Германия предоставит Украине оружие времен ГДР: как оно выглядит (фото)

Доставка военной техники советского образца займет несколько недель

Министерство обороны Германии, в которой на момент вторжения россии в Украину были против продажи Киеву вооружений, приняло решение одобрить поставки Украине БМП советского образца, которые сейчас находятся в Чехии.

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на свои источники. Информацию также подтвердили в издании Spiegel.

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Всего идет речь о поставке 58 единиц PbV-501, которые изначально были на вооружении армии ГДР.

"Доставка в Украину не состоится сразу, потому что БМП должны быть предварительно отремонтированы. Это займет несколько недель", – уточнили в издании.

Германия одобрила поставку БМП-1 в Украину

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Ранее техника находилась в ведении Бундесвера, а в конце 90-х годов была передана шведской армии. Позже она продала их чешской компании, которая теперь стремится продать их Украине. Еще в 2019 году Чехия планировала передать БМП в Украину, однако не смогла этого сделать из-за отсутствия разрешения Германии как страны происхождения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский упрекнул немецкого канцлера Олафа Шольца в отсутствии помощи от нее Украине в необходимых объемах и отметил, что другие страны за океаном "оказались к украинцам ближе".

Кроме того, недавно своим заявлением не бить "простых россиян" канцлер Олаф Шольц попал под критику украинцев.