Что не так с "ударом по Белгороду" и куда будет бить россия – полковник Олег Жданов

Власти рф могли устроить провокацию для введения военного положения и мобилизации

В российском Белгороде, где на днях взорвался склад боеприпасов, в первый день апреля под удар попала нефтебаза.

Российские власти уверяют, что это – удар со стороны украинских вооруженных сил. В соцсетях же приводят видео с вертолетами, выпускающими ракеты по нефтебазе, что взято за основу и российской стороной.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал "Телеграф" свою версию происшедшего, а также спрогнозировал, как россия поведет себя дальше в ходе войны с Украиной.

Зачем путин "бомбит" Белгород

"Что касается сегодняшнего уничтожения нефтебазы в российском Белгороде. С моей точки зрения, абсурдна версия, согласно которой 2-3 украинских вертолета долетели до Белгорода и так безнаказанно отработали по нефтебазе. Белгород находится менее чем в 40 км от украинской границы. Но от той ее части, которую мы временно не контролируем. Чтобы долететь туда, нашим вертолетам пришлось бы сделать солидный крюк. И немалое время лететь по российской территории. А там стоит мощнейшая система ПВО. Это нереально", – уверяет Олег Жданов.

Он также акцентирует, что у нас, как бы дико это не звучало, нет состояния войны с рф.

"Мы не можем нападать на россию без объявления войны. Мы же, в отличие от агрессора, соблюдаем международно признанные правила войны. И никакую "спецоперацию" мы там тоже не проводим. По крайней мере – пока", – поясняет полковник.

По его мнению, именно высшее военно-политическое руководство рф, как не раз бывало и ранее, совершило теракт против собственного народа. Условно говоря, "бомбит" Воронеж. Только теперь – Белгород.

"Как те же взрывы жилых зданий в сентябре 1999-го, включая взрыв в многоквартирном жилом доме на Каширском шоссе в Москве, унесший жизни более 120 человек. Всё ради оправдания последующих зверств в Чечне и цементирования путинской власти. Вот и сейчас – Кремлю нужен повод, чтобы ввести военное положение, объявить всеобщую мобилизацию. Все прочие способы, включая скрытую мобилизацию, привлечение резервистов и наемников, пока в рф не увенчались особым успехом. А им явно не хватает личного состава для восполнения потерь, – подчеркивает Олег Жданов. – Не говоря о разворачивании каких-то новых частей. Плюс – попытка затормозить процесс переговоров до более выгодного для россии момента. Об этом уже, кстати, заявил Песков".

Так что, резюмирует эксперт, происшедшее в Белгороде, очень похоже на самообстрел.

"Очередная криворукая попытка российского военного руководства решить таким образом проблемы комплектования личным составом вооруженных сил. Побочные "бонусы" – еще более зашугать россиян и оправдать очередные зверства против Украины", – отмечает Олег Жданов.

Главные военные события переместятся на Донбасс

Комментируя ближайшие военные планы россии, эксперт призвал ориентироваться на сводки Генштаба ВСУ. А там уже не раз подчеркивалось, что агрессор собирается бросить все силы, чтобы попытаться прорвать нашу оборону на Донбассе.

"Цель – захватить полностью Донецкую и Луганскую области, развить наступление, окружить наши группировки. Так что направление главного удара явно переместится на Донбасс. И именно здесь будут главные военные события ближайших нескольких недель", – предупреждает Олег Жданов.

При этом, он не исключает, что на Киевском, Черниговском, Харьковском направлениях тоже будут вестись ожесточенные бои. Так россияне будут сковывать наши силы, не давать возможность перебросить подкрепление на восток – для отражения главного удара противника.

"Надеемся, что президент Зеленский, постоянно выступающий перед парламентами разных стран, пробьет эту стену бюрократии и медлительности – в плане ускорения и расширения ассортимента военной помощи Украине со стороны партнеров", – отмечает полковник.

Что касается переговорного процесса, то он, считает Олег Жданов, сейчас вряд ли к чему-то приведет.

"У сторон нет, с чем выходить на переговоры. Ни у кого нет победы. Никто настолько не измотан, что готов обсуждать реальное мирное соглашение. Украина готова обороняться и даже контрнаступать на отдельных направлениях. россия не отказалась от своих намерений в плане достижения поставленных целей этой войны, которую называет "военной спецоперацией". Выгодные для нас условия переговоры мы можем добыть лишь на поле боя", – резюмирует эксперт.

Напомним, Украина второй месяц противостоит открытому вторжению российских оккупантов. Нашим военным удалось добиться значительных успехов и разрушить большинство планов агрессора.

К началу апреля было ликвидировано более 17,7 тысячи российских захватчиков, свыше 600 танков, более 1,7 тыс бронемашин, 143 самолета и 131 вертолет.

Спустя месяц после ожесточенных боестолкновений рф начала вывод войск с киевского и черниговского направления, а ВСУ уже восстановили контроль над десятками населенных пунктов.