Укр

У путина отреагировали на пожар в Белгороде

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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дмитрий песков Новость обновлена 01 апреля 2022, 13:18
дмитрий песков

В Кремле заявляют, что пожар на нефтебазе может стать угрозой для проведения переговоров россия-Украина

Пресс-секретарь российского президента владимира путина дмитрий песков заявил, что переговоры россии и Украины под угрозой из-за пожара в Белгороде.

Об этом сообщают росСМИ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Пожар на нефтебазе в Белгороде не создаёт условий, комфортных для продолжения переговоров россии и Украины", — дословно заявил песков.

При этом, по его словам, путину уже доложили о пожаре в Белгороде, назвав при этом его причиной "удар ВСУ". Отметим, что в Генштабе ВСУ информацию о подобных ударах не подтверждают. Никаких официальных заявлений по этому поводу Украина не делала и, вероятно, речь идет о провокациях военных рф.

Отметим, что переговоры россии и Украины, запланированные на сегодня в онлайн-формате, уже начались.

Как сообщал "Телеграф", рано утром 1-го апреля у границы с Украиной в российском Белгороде вспыхнула нефтебаза. Позднее в сети появилось видео начала пожара в Белгороде.

Россияне уже начали массово покидать Белгород, из-за чего на заправках в городе образовались огромные очереди.

Теги:
#Белгород #Росія
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Украина
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