У путина отреагировали на пожар в Белгороде
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В Кремле заявляют, что пожар на нефтебазе может стать угрозой для проведения переговоров россия-Украина
Пресс-секретарь российского президента владимира путина дмитрий песков заявил, что переговоры россии и Украины под угрозой из-за пожара в Белгороде.
Об этом сообщают росСМИ.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Пожар на нефтебазе в Белгороде не создаёт условий, комфортных для продолжения переговоров россии и Украины", — дословно заявил песков.
При этом, по его словам, путину уже доложили о пожаре в Белгороде, назвав при этом его причиной "удар ВСУ". Отметим, что в Генштабе ВСУ информацию о подобных ударах не подтверждают. Никаких официальных заявлений по этому поводу Украина не делала и, вероятно, речь идет о провокациях военных рф.
Отметим, что переговоры россии и Украины, запланированные на сегодня в онлайн-формате, уже начались.
Как сообщал "Телеграф", рано утром 1-го апреля у границы с Украиной в российском Белгороде вспыхнула нефтебаза. Позднее в сети появилось видео начала пожара в Белгороде.
Россияне уже начали массово покидать Белгород, из-за чего на заправках в городе образовались огромные очереди.
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