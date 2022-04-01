Укр

В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности Новость обновлена 01 апреля 2022, 18:43

Украинские власти спасли 86 военнослужащих ВСУ

В пятницу, 1 апреля, в Запорожской области состоялся обмен пленными.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин, уже в безопасности. Слава Украине", – рассказал Тимошенко.

Напомним, что из плена вернулся автор фразы "русский военный корабль, иди на ***". Легендарного пограничника наградили отличием "За заслуги перед Черкащиной".

Как ранее сообщал "Телеграф", в самой Запорожской области украинские защитники "выбили" из населенных пунктов российских оккупантов, "кошмаривших" население некоторое время. В Затишье, Веселом, Зеленом Гаю, Червоном и Малиновке не осталось захватчиков.

Теги:
#Украинцы #Запорожская область #Пленные #ВСУ
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
Украина
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
Дата публикации
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