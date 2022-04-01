В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
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Украинские власти спасли 86 военнослужащих ВСУ
В пятницу, 1 апреля, в Запорожской области состоялся обмен пленными.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин, уже в безопасности. Слава Украине", – рассказал Тимошенко.
Напомним, что из плена вернулся автор фразы "русский военный корабль, иди на ***". Легендарного пограничника наградили отличием "За заслуги перед Черкащиной".
Как ранее сообщал "Телеграф", в самой Запорожской области украинские защитники "выбили" из населенных пунктов российских оккупантов, "кошмаривших" население некоторое время. В Затишье, Веселом, Зеленом Гаю, Червоном и Малиновке не осталось захватчиков.
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