В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности

Украинские власти спасли 86 военнослужащих ВСУ

В пятницу, 1 апреля, в Запорожской области состоялся обмен пленными.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин, уже в безопасности. Слава Украине", – рассказал Тимошенко.

Напомним, что из плена вернулся автор фразы "русский военный корабль, иди на ***". Легендарного пограничника наградили отличием "За заслуги перед Черкащиной".

Как ранее сообщал "Телеграф", в самой Запорожской области украинские защитники "выбили" из населенных пунктов российских оккупантов, "кошмаривших" население некоторое время. В Затишье, Веселом, Зеленом Гаю, Червоном и Малиновке не осталось захватчиков.