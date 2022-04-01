Ещё один союзник кинул путина с его войной против Украины

Армению не будет переправлять наемников из Сирии в Украину.

Премьер-министр Никол Пашинян опроверг информацию о переброске террористов-наемников в Украину через территорию Армению.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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"Очевидно, что Армения, пострадавшая от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию", — пишет он.

Он также назвал вопиющей дезинформацией сообщения о том, что Армения предоставила россии истребители СУ-30СМ для использования в ходе войны в Украине.

"Четыре многофункциональных Су-30СМ, принадлежащие Армении, ни разу со дня их ввоза в Армению не покидали пределы страны", – заявил он.

Отметим, как ранее сообщалось, часть военных из батальонных тактических групп, сформированных из состава 4-й военной базы вс рф в Южной Осетиина оккупированной территории Грузии отказались воевать против Украины.