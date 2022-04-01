Укр

Ещё один союзник кинул путина с его войной против Украины

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
316
Никол Пашинян Новость обновлена 01 апреля 2022, 06:22
Никол Пашинян

Армению не будет переправлять наемников из Сирии в Украину.

Премьер-министр Никол Пашинян опроверг информацию о переброске террористов-наемников в Украину через территорию Армению.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

"Очевидно, что Армения, пострадавшая от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию", — пишет он.

Он также назвал вопиющей дезинформацией сообщения о том, что Армения предоставила россии истребители СУ-30СМ для использования в ходе войны в Украине.

"Четыре многофункциональных Су-30СМ, принадлежащие Армении, ни разу со дня их ввоза в Армению не покидали пределы страны", – заявил он.

Отметим, как ранее сообщалось, часть военных из батальонных тактических групп, сформированных из состава 4-й военной базы вс рф в Южной Осетиина оккупированной территории Грузии отказались воевать против Украины.

Теги:
#Путин #Армения
Брошенный российский танк
Украина
Оккупанты отступают от Киева, но стягивают войска к Мариуполю: в ВСУ рассказали о действиях россиян
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Брошенный российский танк
Оккупанты отступают от Киева, но стягивают войска к Мариуполю: в ВСУ рассказали о действиях россиян
Дата публикации
Категория
Саломе Зурабишвили
Грузия наконец определилась с санкциями против россии
Дата публикации
Категория
Боевики ОРДЛО
Спят на земле среди мусора: боевики т.н. "ДНР" жалуются, что россияне их "кинули" (видео)
Дата публикации
Категория
Американцев призвали срочно покинуть Украину и россию: в чем причина
Американцев призвали срочно покинуть Украину и россию: в чем причина
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 1 апреля
Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев