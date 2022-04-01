Минобороны россии опять опозорилось на вранье о потерях Украины

В пятницу, 1 апреля, представители российского Минобороны крупно просчитались в своем "ежедневной сводке побед" насчет войны в Украине. Так, среди прочего, они заявили об уничтожении очередного, уже 37-го беспилотника типа "Байрактар", тогда когда сами же заявляли куда меньшее их общее количество на вооружении ВСУ.

На несостыковку в цифрах обратило внимание издание "Медуза", передает "Телеграф".

В утренней "сводке" российские военные отчитались, мол, за сутки смогли уничтожить девять воздушных целей Украины, среди которых вертолет Ми-8 и беспилотники. В число последних якобы входит и "Байрактар". Однако есть несостыковка.

Изначально россияне утверждали, что всего Украина владеет 36 летальными аппаратами турецкого производства. Однако по всем подсчетам "якобы сбитый "Байрактар" за сутки 30 марта, о которых враги "отчитывались" на следующий день, и должен был стать последним.

Сводка за 31 марта, когда якобы был уничтожен "последний" "Байрактар"

"Уничтоженный" же в четверг БПЛА является, по сути, 37-м и, согласно изначальной статистике Минобороны рф, попросту несуществующим.

Впрочем, это в очередной раз доказывает, как оккупанты "рисуют" себе победы на ровном месте, когда таких не происходит.

Также они часто выдают бомбежку жилых домов или зданий с убежищами для мирного населения за ликвидацию "группировок наонацистов". Именно так они оправдывали в свое время атаку на роддом в Мариуполе, а позже совершили еще одно военное преступление.

Как сообщал "Телеграф", рашисты обстреляли на Донетчине здание, на крыше которого находился знак "Красного креста", который чтят во всем мире.