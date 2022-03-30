Укр

Оккупанты совершили новое военное преступление в Мариуполе

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Отметка Красного Креста на здании в Мариуполе Новость обновлена 30 марта 2022, 12:17
Отметка Красного Креста на здании в Мариуполе

Такие же военные преступления во время боевых действий совершали и войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, отмеченные красными крестами

Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать украинские города. В частности, в Мариуполе рашисты обстреляли здание с отметкой "Красного Креста".

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Указанную информацию в среду, 30 марта, обнародовал Отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов", отметив, что россияне в очередной раз подтверждают, что являются военными преступниками, которые не соблюдают никаких правила и принципов ведения военных действий.

"Это одно из самых жестоких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут находиться раненые, гражданские или гуманитарные грузы. Единственными, кто так нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт обозначены красными крестами.", — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, "азовцы" добавили, что Международный комитет Красного Креста в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами. В частности, способствует принудительной депортации украинцев в россию, а также открывает центры для приема украинцев в Ростове.

Ранее "Телеграф" сообщал, как один из командиров полка "Азов" рассказал о страшных потерях россиян в Мариуполе, а также поделился своей версией, почему кровавый агрессор Владимир Путин так яростно "вцепился" в город Донецкой области.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь
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