Политик во многом поклонник нетрадиционной, народной медицины

У российского кровавого диктатора владимира путина, развязавшего войну с Украиной, наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Об этом говорят представители широких медицинских кругов в рф, одновременно пытаясь не афишировать подобную информацию на общее обозрение. В кремле же состояние путина, которому осенью этого года должно исполнится 70 лет, называют "отменным".

Однако данные российского портала "Проект", который провел собственное журналистское расследование, далеко не такие позитивные. Что именно удалось разузнать о здоровье российского диктатора, пишет "Телеграф".

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Так есть ли проблемы?

Источник, который близок с руководством одной из крупных российских больниц, утверждает — путин имеет значительные проблемы со здоровьем. При этом кремль систематически скрывает информацию об этом — для поддержания его имиджа "мачо".

Такой подход к личности путина начался практически сразу с его приходом ко власти. И несмотря на то, что политик получал немало травм, занимаясь конным спортом, любые утверждения о его плохом самочувствии всегда опровергались спикерами власти.

"Серьезной проблемой в те годы [в начале президентского пути — ред.] для Путина, который увлекался конным спортом, были падения с лошадей, — пишет "Проект". — Один из знакомых президента рассказал, что после одного из падений Путин какое-то время "даже не мог встать на ноги", а потом его долго лечили".

путин в 2009 году

Впервые хоть какие-то проблемы со здоровьем у кровавого диктатора "засветились" публично в 2012 году — в День народного единства он пришел возлагать цветы, хромая. При этом любое упоминание такого состояния путина в СМИ было запрещено, а видеозапись на сайте кремля так и не появилась. К концу 2012 года кремль решил сократить все мероприятия с президентом до одного часа — из-за усилившейся хромоты.

В то же время российские власти начали прибегать к "консервам" — то бишь заранее записанным встречам путина с подчиненными. Журналисты-расследователи утверждают, что подобная информация "вбрасывалась в информпространство минимум четыре раза — в марте 2015-го, августе 2017-го, феврале 2018-го и сентябре 2021-го.

Любовь к народной медицине

"Проект", ссылаясь на человека, знакомого с путиным, пишет о том, что диктатор имеет слабость в виде пантовых ванн. Это ванны, в которые добавляется экстракт вываренных оленьих рогов (пантов). Те, кто верит нетрадиционной медицине, поддерживают мнение, что подобные процедуры хороши для кожи, сердца и сосудов. Не раз появлялись в СМИ и заявления о том, что путин принимает участие в шаманских обрядах.

Ответить на то, насколько правдива подобная информация, смогут, наверное, лишь сам путин и его приближенные. Однако если слухи правдивы, то такое поведение — весьма странно, ведь многие родственники путина являются медицинскими работниками.

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Как дела обстоят сейчас?

Ситуация со здоровьем путина значительно обострилась в 2021 году. Тогда, в начале сентября, политик открыто заявил, что уходит на самоизоляцию — якобы из-за того, что вокруг стало много людей, больных ковидом. Впрочем, источники "Проекта" предполагают, что таким образом в кремле попытались скрыть очередное ухудшение в здоровье диктатора.

Отмечается, что политик имеет собственное "отделение персональных врачей" в ЦКБ московского района Кунцево. Медики из этого учреждения часто сопровождают владимира путина в его поездках.

Считается, что еще в 2016-2017 годах путину хватало пятерых врачей, однако вскоре это количество в среднем возросло до девяти.

"Проект" отмечает, что чаще всего с президентом бывали отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов. Селиванов, как минимум до недавнего времени, специализировался на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы. Отоларинголог — это тот врач, который среди прочего может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические. Издание также отмечает, что Путин публично демонстрировал интерес к проблеме рака щитовидной железы.

Сейчас же все отмечают, что путин по максимуму сократил общение с прессой и другими политиками в очном формате, а предпочитает "прятаться" за экранами камер. Вероятно, в таком поведении имеется не лишь толика опасения за свою жизнь из-за возможного покушения, но и предосторожности из-за слабого здоровья.

Напомним, что ранее пользователи сети обратили внимание на состояние рук путина, предположив, что их отечность может намекать на очередное заболевание диктатора, которое умалчивается Москвой.

Чуть позже более внимательные зрители также отметили, что на разных мероприятиях у владимира путина разные… уши, что, вероятно, свидетельствует о наличии у российского лидера двойников. О подобном подходе к ведению политики путиным неоднократно говорили даже сами россияне.