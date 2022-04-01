Американцев призвали срочно покинуть Украину и россию: в чем причина

Российские спецслужбы объявили "охоту" на американских граждан

Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Украину и россию.

Об этом рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в эфире канала CBS.

По его словам, в последнее время поступают сообщения о том, что российские спецслужбы начали искать и задерживать граждан США без видимой на то причины.

При этом он отметил, что силовики действуют не только на территории россии, но и на территории Украины и, похоже, направленно ищут граждан Соединенных штатов.

Как сообщалось ранее, российское командование заявило, что намерено свернуть боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, однако в Пентагоне заявили, что пока угроза там не уменьшилась.

Мало того, в оборонном ведомстве США говорят, что россия намерена продолжать наносить авиаудары по Киеву, Чернигову, Изюму и Донбассу.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска приступили к зачистке Киевской, Черниговской и Сумской областей от российских сил. Вместе с тем он подчеркнул, что выведенные оттуда российские солдаты скорее всего будут переброшены на другие направления.