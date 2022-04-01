Американців закликали терміново покинути Україну та росію: у чому причина

Російські спецслужби оголосили "полювання" на американських громадян

Держдеп США закликав своїх громадян негайно покинути Україну та росію.

Про це розповів представник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс в ефірі каналу CBS.

За його словами, останнім часом надходять повідомлення про те, що російські спецслужби почали шукати та затримувати громадян США без видимої причини.

При цьому він зазначив, що силовики діють не лише на території росії, а й на території України та, схоже, спрямовано шукають громадян Сполучених штатів.

Як повідомлялося раніше, російське командування заявило, що має намір згорнути бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах, однак у Пентагоні заявили, що поки що загроза там не зменшилася.

Мало того, в оборонному відомстві США кажуть, що росія має намір продовжувати завдавати авіаударів по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська розпочали зачистку Київської, Чернігівської та Сумської областей від російських сил. Водночас він наголосив, що виведені звідти російські солдати, швидше за все, будуть перекинуті на інші напрямки.