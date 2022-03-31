Великобритания предоставит Украине еще больше летального вооружения: подробности

Лондон провел специальную донорскую конференцию, чтобы предоставить Украине еще большее вооружение.

Великобритания вместе с союзниками решила предоставить Украине больше летального вооружения, чтобы защищаться от российских оккупантов, которые 36 дней подряд бьют по украинским городам.

Как передает The Guardian, с таким заявлением выступил министр обороны Британии Бен Уоллес.

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По его словам, Украина в ближайшее время получит от Великобритании системы воздушной и береговой охраны, артиллерию большей дальности, средства противодействия бронетехнике. Кроме того, будет обеспечена широкая подготовка и материально-техническая поддержка ВСУ.

Уоллес отметил, что такое решение о помощи Украине поддержали на конференции "доноров", которую 31 марта провели в Великобритании для мобилизации большего количества летального оружия.

"Сегодняшняя донорская конференция демонстрирует решимость международного сообщества поддержать Украину перед лицом незаконного и неспровоцированного вторжения путина и россии. Мы усиливаем нашу координацию, чтобы усилить эту военную поддержку и обеспечить усиление ВСУ", — глава Минбороны Великобритании.

Стоит отметить, что британские власти скептически настроены по поводу украино-российских переговоров, ведь не видят готовности Путина завершить войну мирным соглашением. Также Лондон заявил, что даже в случае прекращения огня со стороны РФ с нее не будут снимать введенные санкции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 марта Великобритания передала Украине первую партию зенитно-ракетных установок Starstreak, а также провела обучение по их использованию.