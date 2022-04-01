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Так выглядит счастье: фото из освобожденного Иванкова облетело соцсети

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Бойцы ВСУ продолжают выбивать оккупантов из украинских земель Новость обновлена 01 апреля 2022, 14:48
Бойцы ВСУ продолжают выбивать оккупантов из украинских земель

Около месяца жители села выживали под давлением орков, не имея мобильной связи и интернета

В пятницу, 1 апреля, бойцы Вооруженных сил Украины взяли под контроль село Иванков в Киевской области, которое с первых дней войны россии с Украиной находилось в оккупации.

Карта с отметкой села, освобожденного от оккупантов
Карта с отметкой села, освобожденного от оккупантов

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Хорошей новостью поделился украинский журналист Богдан Аминов. Кроме того, он добавил, что уже в ближайшее время в селе планируют полностью восстановить мобильную связь и интернет, без которых здешние жители жили с 4 марта.

Информацию об освобождении на своей странице в соцсети подтвердил и депутат Иванковского сельсовета Олег Береговой, добавив к публикации фотографию счастливых жителей освобожденного населенного пункта, которые под дождем и с флагами встречали украинских защитников.

Крестьяне встречают бойцов ВСУ
Крестьяне встречают бойцов ВСУ

Стоит добавить, что перед уходом из населенного пункта российские оккупанты успели взорвать мост, который ведет в село.

Взорванный мост к с. Иванково
Взорванный мост к с. Иванково

Ранее "Телеграф" сообщал, что благодаря грамотным контратакам украинским защитникам удалось выбить российские войска из около 30 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Подавляющее большинство российских солдат вынуждены были бежать к белорусским границам.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война #ВСУ
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