Укр

200 убитых за сутки: свежие цифры потерь оккупантов от Генштаба

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Армия рф несет большие потери Новость обновлена 31 марта 2022, 10:10
Армия рф несет большие потери

На сегодняшний день в Украине убиты уже 17500 оккупантов

На тридцать шестые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению, рф продолжает нести значительные потери.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 31 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Так, всего за сутки россияне потеряли 200 человек личного состава. На сегодняшний день в Украине убиты уже 17500 оккупантов.

Также российская армия несет большие потери в военной технике. Так, вражеские солдаты потеряли уже 614 танков, 1735 боевых бронированных машин, 311 артиллерийских систем, 96 РСЗВ.

Значительные потери несет и вражеская боевая авиация. Так, оккупанты потеряли 54 системы противовоздушной обороны, 135 самолетов, 131 вертолет.

Кроме того, россияне лишились 1201 единицы автомобильной техники, 7 кораблей, 75 цистерн с топливно-смазочными материалами, 83 БПЛА оперативно-тактичного уровня, 22 единицы специальной техники и 4 пусковых установки ОТРК.

Ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боевых действий в Украине. Исходя из них, россия вывела часть войск из-под Киева, но давит на Донбассе.

Теги:
#Украина #Россия #Война
Армия рф несет большие потери
Украина
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