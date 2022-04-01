Россияне массово бегут из Белгорода после взрывов на складах и пожара на нефтебазе - на заправках очереди (видео)

На кадрах видно, как на одной из белгородских заправок образовалась большая очередь из автомобилей

После того как утром 1-го апреля в российском Белгороде на границе с Украиной вспыхнул пожар на нефтебазе, местные жители стали массово бежать из города. В результате этого на городских заправках образовались огромные очереди.

Соответствующее видео опубликовал в своем Телеграм блогер с ником Фашик Донецкий.

На кадрах видно, как на одной из белгородских заправок образовалась большая очередь из автомобилей. В тянучке стоят десятки машин.

"Алло! А куда все из Белгорода уе***ают?! Никакого доверия ко второй армии мира", — подписал ролик блогер.

В комментариях украинцы уже смеются над трусостью россиян. Так, некоторые предположили, что жители рф так сильно спешат в Чернобаевку. Другие посоветовали россиянам их же словами не паниковать, "ведь это все просто политика, а они простые люди".

Журналистам InformNapalm уже даже удалось пообщаться с одним из таких уезжающих. Парень рассказал, что проснулся утром от шума, вибраций и криков матери. По его словам, его мать сразу впала в истерику. Они моментально собрали вещи и решили уехать к родственникам.

Отметим, что по сообщениям российских чиновников, удар по нефтебазе в Белгороде якобы нанесли вертолеты ВСУ, однако Генштаб ВСУ эту информацию не подтверждает.

Как сообщал "Телеграф", рано утром 1-го апреля у границы с Украиной в российском Белгороде вспыхнула нефтебаза. Позднее в сети появилось видео начала пожара в Белгороде.