Грузия наконец определилась с санкциями против россии

Санкции против россии вводит еще одна страна

Руководство Грузии определилось со своей позицией относительно вторжения россии в Украину и поддержало все санкции Запада против страны-агрессора.

Об этом сообщила президент страны Саломе Зурабишвили в эфире американского канала CNN.

Она указала, что ее страна 31 марта решила поддержать все международные санкции, которые были введены против россии и это сказывается на финансовом секторе Грузии.

Также она отметила, что Тбилиси также всегда выступает в поддержку всех резолюций, которые направлены на поддержку Украины.

Как сообщалось ранее, 25 февраля премьер страны Иракли Гарибашвили заявил, что правительство не станет вводить санкции против россии, поскольку это сильно ударит по населению.

После этого в СМИ появились сообщения, что россия сняла санкции с Грузии относительно поставок ряда товаров.

27 марта главарь боевиков т.н "ЛНР" заявил, что рассматривает возможность проведения "референдума" о присоединении к россии, спустя два дня с таким же заявлением выступил и главарь т.н. "ДНР". А уже 30 марта о возможности проведения подобного "референдума" заявил и так называемый президент оккупированного россией грузинского региона Южная Осетия Анатолий Бибилов. В МИД Грузии подобные разговоры назвали неприемлемыми.