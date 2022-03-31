Укр

Грузия отреагировала на желание Южной Осетии войти в состав россии

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани Новость обновлена 31 марта 2022, 13:13
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани

В МИДе страны считают неприемлемыми разговоры о референдуме в Южной Осетии

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал заявление так называемого президента "республики" Южная Осетия Анатолия Бибилова о проведении референдума по вхождению в состав рф.

Об этом передает ekhokavkaza.com.

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"Для нас неприемлемо говорить о каком-либо референдуме в условиях, когда территория оккупирована", — огласил глава МИД Грузии, подчеркивая, что у референдума не будет юридической силы.

Напомним, что 27 марта главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о проведении референдума насчет присоединении региона к россии. Вслед за этим в самой рф посчитали, что рассматривать вопрос присоединения "ЛНР" еще не время. Вслед за Пасечником о "референдуме" по присоединению к россии заговорил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что военная техника из Южной Осетии была замечена на территории Мелитополя, который временно оккупирован рф.

Теги:
#Россия #Грузия #Южная Осетия #Референдум
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