Укр

Главарь боевиков "ДНР" заговорил о присоединении к россии и назвал срок

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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главарь боевиков "ДНР" денис пушилин Новость обновлена 29 марта 2022, 20:02
главарь боевиков "ДНР" денис пушилин

Вслед за главарем боевиков "ЛНР" Леонидом Пасечником о "референдуме" по присоединению к россии заговорил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин.

Пушилин сообщил, что данный референдум будет проведен в "республике" после того, как будет решена задача "выхода на границы областей".

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Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Донбасс
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