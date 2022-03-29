Главарь боевиков "ДНР" заговорил о присоединении к россии и назвал срок

Вслед за главарем боевиков "ЛНР" Леонидом Пасечником о "референдуме" по присоединению к россии заговорил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин.

Пушилин сообщил, что данный референдум будет проведен в "республике" после того, как будет решена задача "выхода на границы областей".

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