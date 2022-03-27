Укр

Главарь боевиков "ЛНР" сделал заявление насчет вхождения в состав россии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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На оккупированном Донбассе и без того часто появляются российские триколоры Новость обновлена 27 марта 2022, 12:05
На оккупированном Донбассе и без того часто появляются российские триколоры

Конкретные временные рамки проведения "волеизъявления" не сообщаются

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник считает, что в ближайшее время на оккупированной части Луганской области может пройти референдум насчет присоединения региона к россии.

Об этом сообщает Telegram-канал "tv360".

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По словам Пасечника, самопровозглашенные "власти" непризнанной миром "республики" собираются провести референдум. При этом жителям обещают реализовать "абсолютное конституционное право" на высказывание мнение насчет вступления в состав российской федерации.

"Я почему-то уверен, что это именно так и будет", — резюмировал боевик, тем самым открыв последующие планы Кремля на будущее Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что ранее, 21 февраля, кровавый диктатор владимир путин подписал документ, которым признал "независимость" так называемых "ДНР-ЛНР". Какое-то время в Москве не могли определиться, в каких границах они поддерживают незаконные "республики", однако по итогу лидер Кремля определился и замахнулся на Луганщину и Донетчину целиком.

Спустя два дня, как известно, российская армия перешла через границы Украины, что стало началом полномасштабной войны. При этом в рф действия военнослужащих считают правильным и называют "спецоперацией".

Теги:
#Украина #Россия #Луганская область #Война #Донбасс #ЛНР #ОРДЛО #Леонид Пасечник
На оккупированном Донбассе и без того часто появляются российские триколоры
Политика
Главарь боевиков "ЛНР" сделал заявление насчет вхождения в состав россии
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Главарь боевиков "ЛНР" сделал заявление насчет вхождения в состав россии
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