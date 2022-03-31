"Зря тратят время": Зеленский отозвал послов из Грузии и Марокко

В Украине решили проверить, чем занимаются послы в других странах мира

Украина отозвала своего посла из Марокко из-за неудовлетворительных результатов деятельности. Кроме того, был возвращен посол из Грузии

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении по итогам 30 марта.

Он отметил, что в Украине есть люди, которые работают на то, чтобы поддерживать наше государство и он благодарен им всем.

"А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности", — сказал Зеленский.

По его словам, он подписал первый указ о возвращении первого из таких людей, отметив, что речь идет о после Украины в Марокко Оксане Васильевой.

Кроме того, Зеленский напомнил, что вернул посла Игоря Долгова из Грузии.

"Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", — сказал он.

Также он отметил, что в ближайшие дни ожидает отчетов о проделанной работе от дипломатических представителей Украины в странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

Как сообщалось ранее, 1 марта Зеленский сообщал, что отозвал Долгова из Грузии. По его словам, страна устраивает преграды для своих добровольцев, готовых поддерживать украинскую армию, а также проявляет "неморальную позицию" в отношении санкций против РФ.