"Дарма витрачають час": Зеленський відкликав посла з Грузії та Марокко

В Україні вирішили перевірити, чим займаються посли в інших країнах світу

Україна відкликала свого посла з Марокко через незадовільні результати діяльності. Крім того, було повернено посла з Грузії

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні за підсумками 30 березня.

Він зазначив, що в Україні є люди, які працюють на те, щоб підтримувати нашу державу, і він вдячний їм усім.

"А є ті, хто даремно витрачає час і працює лише на те, щоб залишатися на посаді", — сказав Зеленський.

За його словами, він підписав перший указ про повернення першого з таких людей, зазначивши, що йдеться про після України в Марокко Оксану Васильєву.

Крім того, Зеленський нагадав, що повернув посла Ігоря Долгова із Грузії.

"Не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу — шукайте, будь ласка, іншу роботу", — сказав він.

Також він зазначив, що найближчими днями очікує звітів про виконану роботу від дипломатичних представників України у країнах Латинської Америки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Африки.

Як повідомлялося раніше, 1 березня Зеленський повідомляв, що відкликав Долгова із Грузії. За його словами, країна влаштовує перепони для своїх добровольців, готових підтримувати українську армію, а також виявляє "неморальну позицію" щодо санкцій проти РФ.