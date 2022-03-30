Укр

После боевиков "ЛДНР" в состав россии собирается еще одна "республика"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Анатолий Бибилов Новость обновлена 30 марта 2022, 19:50
Анатолий Бибилов

Российские марионетки унисон заговорили о присоединении к рф.

В среду, 30 марта, после заявлений главарей боевиков "ЛНР" и "ДНР" о присоединении к россии о том же заговорили и в непризнанной Южной Осетии.

Об этом сообщил так называемый президент "республики" Анатолий Бибилов.

Бибилов, который находится на своем "посту" с 2017 года, считает, что объединение с россией – стратегическая цель "республики".

"Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав рф", — заявил Бибилов.

Справка: Южная Осетия — самопровозглашенное государство на Южном Кавказе, созданное рф за счет оккупации части Грузии. Большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, в то же время 5 стран-членов ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия и россия) признают ее независимым государством.

Напомним, 27 марта главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заговорил о "референдуме" по вступлению "республики" в состав РФ. Спустя два дня главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин также заявил о желании провести подобный "референдум" отметив, что это будет осуществимо только после "выхода на границы областей".

Ранее сообщалось, что военная техника из Южной Осетии была замечена на территории Мелитополя, который временно оккупирован рф.

Теги:
#Россия #Грузия #Южная Осетия #Война с Россией
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