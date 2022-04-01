Путинский олигарх спасал яхту от санкций и нечаянно показал убожество россии

Сейчас на фоне роскошной Nord спешат сфотографироваться сотни россиян

Российский бизнесмен Алексей Мордашов, у которого в начале марта была конфискована яхта Lady M, решил обезопасить от санкций свое второе, не менее дорогое судно. Первоклассная яхта Nord, имеющая шесть палуб, на днях прибыла в порт Владивостока, где уже стала местной примечательностью.

Новость сообщил журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

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По его словам, к российским берегам Nord была приплыла от Сейшельских островов. Теперь же она "дислоцируется" рядом с морским вокзалом Владивостока, демонстрируя все убожество россии хотя бы тем, что является выше самого здания, возле которого находится.

Яхта возле морвокзала во Владивостоке

"Россияне, наверно, гордятся, — пишет Казанский. — Именно за таких Мордашовых они сейчас воюют. И гибнут в бессмысленной бойне российские солдаты за то, чтобы такие Мордашовы могли грабить не только россию, но и Украину".

Отметим, что яхта действительно привлекает внимание очень многих жителей Владивостока. В сети уже начали появляться снимки и селфи, сделанные на фоне Nord.

Подобный ажиотаж не столь удивителен, ведь яхта Мордашова считается одной из самых больших в мире. У нее стальной корпус, а на носу у нее имеется площадка для вертолетов. К слову, Nord — одно из новейших суден, ведь на плаву находится лишь с 2021 года.

Её производителем является немецкая компания Lurssen, а внутренним обустройством занимался итальянский дизайнерских дом Nuvolari Lenard. Всего в яхте имеется 20 огромных кают, в которых могут разместиться 36 пассажиров.

За подобное судно можно выручить огромную сумму, начиная от 300 млн долларов.

При этом ранее конфискованная в водах Италии Lady M, также принадлежащая Мордашову, оценивалась только в 65 млн долларов. С таким раскладом неудивительно, что олигарх и гендиректор ПАО "Северсталь" решил больше не рисковать, перегнав более дорогое судно в россию.

Напомним, раньше "Телеграф" писал о том, как выглядит яхта "Шехерезада", принадлежащая владимиру путину, которую оценивают минимум в 700 млн долларов. Её внутреннее убранство поражает любую фантазию — на борту имеется даже золотой держатель для туалетной бумаги.

Также мы рассказывали, яхту какого путинского олигарха не удалось спасти от санкций, потому что ее заблокировали дети из Украины.