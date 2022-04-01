Укр

Путинский олигарх спасал яхту от санкций и нечаянно показал убожество россии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Шестипалубное судно входит в мировой перечень самых больших яхт Новость обновлена 01 апреля 2022, 09:19
Шестипалубное судно входит в мировой перечень самых больших яхт

Сейчас на фоне роскошной Nord спешат сфотографироваться сотни россиян

Российский бизнесмен Алексей Мордашов, у которого в начале марта была конфискована яхта Lady M, решил обезопасить от санкций свое второе, не менее дорогое судно. Первоклассная яхта Nord, имеющая шесть палуб, на днях прибыла в порт Владивостока, где уже стала местной примечательностью.

Новость сообщил журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

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По его словам, к российским берегам Nord была приплыла от Сейшельских островов. Теперь же она "дислоцируется" рядом с морским вокзалом Владивостока, демонстрируя все убожество россии хотя бы тем, что является выше самого здания, возле которого находится.

Яхта возле морвокзала во Владивостоке
Яхта возле морвокзала во Владивостоке

"Россияне, наверно, гордятся, — пишет Казанский. — Именно за таких Мордашовых они сейчас воюют. И гибнут в бессмысленной бойне российские солдаты за то, чтобы такие Мордашовы могли грабить не только россию, но и Украину".

Отметим, что яхта действительно привлекает внимание очень многих жителей Владивостока. В сети уже начали появляться снимки и селфи, сделанные на фоне Nord.

Подобный ажиотаж не столь удивителен, ведь яхта Мордашова считается одной из самых больших в мире. У нее стальной корпус, а на носу у нее имеется площадка для вертолетов. К слову, Nord — одно из новейших суден, ведь на плаву находится лишь с 2021 года.

Её производителем является немецкая компания Lurssen, а внутренним обустройством занимался итальянский дизайнерских дом Nuvolari Lenard. Всего в яхте имеется 20 огромных кают, в которых могут разместиться 36 пассажиров.

За подобное судно можно выручить огромную сумму, начиная от 300 млн долларов.

При этом ранее конфискованная в водах Италии Lady M, также принадлежащая Мордашову, оценивалась только в 65 млн долларов. С таким раскладом неудивительно, что олигарх и гендиректор ПАО "Северсталь" решил больше не рисковать, перегнав более дорогое судно в россию.

Напомним, раньше "Телеграф" писал о том, как выглядит яхта "Шехерезада", принадлежащая владимиру путину, которую оценивают минимум в 700 млн долларов. Её внутреннее убранство поражает любую фантазию — на борту имеется даже золотой держатель для туалетной бумаги.

Также мы рассказывали, яхту какого путинского олигарха не удалось спасти от санкций, потому что ее заблокировали дети из Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Война #Яхта #Алексей Мордашов
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