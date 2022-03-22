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У путинского олигарха, призывавшего не паниковать, забрали яхту за 70 млн долларов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У путинского олигарха, призывавшего не паниковать, забрали яхту за 70 млн долларов Новость обновлена 22 марта 2022, 07:55

Санкции против россии продолжают "бить" по олигархам

Российские олигархи, попавшие под санкции Великобритании и Европейского Союза, постепенно теряют свое имущество, в частности свои роскошные яхты. Власти Гибралтара задержали суперяхту, связанную с владельцем крупнейшего в россии производителя стальных труб Дмитрия Пумпянского.

Об этом сообщает Reuters.

"В настоящее время судно подлежит аресту маршалом адмиралтейства до дальнейшего распоряжения", — говорится в сообщении правительства Гибралтара, не уточнив юридические претензии кредиторов к судну или владельцу судна.

В издании сообщаю, что 72-метроваля яхта "Axioma" была пришвартована в Гибралтаре под мальтийским флагом.

Судно Axioma — это новая яхта, которая отличается от других судов на чартерном рынке многочисленными функциями и разнообразными удобствами. У яхты красивый внешний дизайн и элегантный интерьер от знаменитого дизайнера Alberto Pinto. На яхте имеется бассейн на главной палубе, двухуровневый главный салон, кинотеатр, большое джакузи, тренажерный зал, а также массажная и парная. В шести каютах на борту Axioma может разместиться до 12 гостей.

Отметим, что ранее Дмитрий Пумпянский был уверен, что российские бизнесмены переориентируются на рынок стран СНГ и Азии в случае введения санкций против россии. Олигарх призывал не паниковать, а продолжать работать и заниматься своим профессиональным делом.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции. В отношении российских политиков, олигархов и членов их семей вводятся персональные санкции. В подсанкционный список попали такие известные российские олигархи как Усманов и Шувалов.

Отметим, что как передает Forbes, всего российским миллиардерам принадлежат 32 супер-яхты. Многие из них начали активно вывозить свое имущество из стран Запада, чтобы их не конфисковали.

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