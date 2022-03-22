У путина нашли яхту за 700 миллионов долларов: что в ней особенного

Команда суперяхты состоит из россиян, половина из которых служит в ФСО

Российский диктатор владимир путин, вероятно, владеет одной из самых дорогих яхт в мире — 140-метровой "Шехерезадой" ("Scheherazade"). Об этом говорится в расследовании команды Алексея Навального.

Стоит отметить, что это новенькая яхта, ее спустили на воду только в 2020 году. Профильный сайт SuperYachtFan оценивает ее стоимость в 700 миллионов долларов США. Расследователи нашли яхту в итальянской Тоскане — в порту на курорте Марина-ди-Каррара.

Как выглядит яхта путина

Авторы ролика сравнили ее очень метко: "это если соединить две "хрущевки" и отправить в плаванье". Яхта состоит из шести палуб — на главной расположены шесть гостевых кают, столовая, спа-салон, сауны, массажные кабинеты, спортзал, оборудование для дайвинга и рыбалки.

Ранее в прессе появлялась информация о наличии на яхте бассейна с выдвижной крышей, которая превращается в танцпол. Зачем 69-летнему деду танцпол — не уточняется.

Также на лодке есть сразу две вертолетных площадки, одна из которых может опускаться в ангар.

Интерьер яхты

На палубах размещены десятки кают, спален с джакузи, гардеробных и рабочих кабинетов.

Интерьер яхты

Интерьер яхты

Также имеется бильярдная комната, стол в которой благодаря специальному механизму не наклоняется при качке. Из особенностей — наличие сразу трех каминов, причем один из них работает на дровах, что редкость даже для такого класса элитных яхт.

На кого оформлена яхта Путина

Владелец лодки официально неизвестен — в документах указан офшор с Маршалловых островов. "Шахерезада" оставалась единственной из 14 яхт длиной более 140 метров, владельца которой публично не раскрывали. Газета The New York Times писала, что, предположительно, лодкой может владеть "ближневосточный миллиардер или россиянин со сверхсвязями — даже мистер Путин", который находится под санкциями США и Евросоюза.

Команда Навального не смогла документально подтвердить, что яхтой владеет именно Владимир Путин. Но, как выразилась участница расследования Мария Певчих, они нашли "лучшее доказательство", что лодка действительно принадлежит Путину: на ней работают сотрудники Федеральной службы охраны России (ФСО) — ведомства, которое в первую очередь занимается защитой президента России.

Экипаж

Всего на яхте, согласно списку экипажа, полученному расследователями, работают 23 человека: капитан судна Гай Беннетт-Пирс — гражданин Великобритании, все остальные — граждане России. Используя паспортные данные членов экипажа и утекшие данные авиаперелетов, участники расследования выяснили, что люди, работающие на судне, летают в Италию "как на вахту".

Часть списка экипажа яхты, скриншот из видео о расследовании

Старший помощник капитана судна Сергей Гришин, как показало расследование, в телефонах разных людей записан как "Сергей фсо", а зарегистрирован по адресу в Сочи, где находится служба охраны на Кавказе ФСО. По этому же адресу зарегистрированы некоторые другие члены экипажа.

"Только на первых двух листах списка экипажа мы видим 23 человека, из которых почти половина имеет отношение к ФСО. Не можем придумать лучшего доказательства того, что эта яхта принадлежит Путину. Даже в Италии, в тысячах километров от Москвы, на ней работают люди, которые официально числятся охранниками и личным персоналом Путина", — заявила Мария Певчих.

Капитан корабля Гай Беннетт-Пирс в разговоре с The New York Times отрицал, что Владимир Путин владеет яхтой или когда-либо находился на ней. "Я никогда его не видел. Я никогда не встречался с ним", — сказал он изданию. Капитан судна отметил, что владелец лодки не числится ни в каких санкционных списках, и не исключил, что судно принадлежит россиянину. Он отказался раскрыть больше сведений о личности владельца, сославшись на соглашение о неразглашении.

Команда Навального потребовала арестовать яхту "Шахерезада" и раскрыть документы о том, кто, когда и как платил за строительство, отделку и содержание этого судна.

В начале 2022 года ФБК Навального опубликовал фотографии дворца путина, который находится на побережье Черного моря, недалеко от Геленджика.