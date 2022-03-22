У путіна знайшли яхту за 700 мільйонів доларів: що у ній особливого

Команда супер'яхти складається з росіян, половина з яких служить у ФСО

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, володіє однією з найдорожчих яхт у світі — 140-метровою "Шехерезадою" ("Scheherazade"). Про це йдеться у розслідуванні команди Олексія Навального.

Це нова яхта, її спустили на воду лише в 2020 році. Профільний сайт SuperYachtFan оцінює її вартість у 700 мільйонів доларів США. Розслідувачі знайшли яхту в італійській Тоскані — в порту на курорті Маріна-ді-Каррара.

Як виглядає яхта путіна

Автори ролика порівняли її дуже влучно: "це якщо з’єднати дві "хрущовки" і відправити у плавання". Яхта складається із шести палуб — на головній розташовані шість гостьових кают, їдальня, спа-салон, сауни, масажні кабінети, спортзал, обладнання для дайвінгу та риболовлі.

Раніше в пресі з’являлася інформація про наявність на яхті басейну з висувним дахом, який перетворюється на танцпол. Навіщо 69-річному дідові танцпол не уточнюється.

Також на човні є одразу два вертолітні майданчики, один з яких може опускатися в ангар.

Інтер’єр яхти

На палубах розміщені десятки кают, спалень з джакузі, вбиралень та робочих кабінетів.

Інтер’єр яхти

Інтер’єр яхти

Також є більярдна кімната, стіл у якій завдяки спеціальному механізму не нахиляється при хитавиці. З особливостей — наявність одразу трьох камінів, причому один з них працює на дровах, що є рідкістю навіть для такого класу елітних яхт.

На кого оформлено яхту Путіна

Власник човна офіційно невідомий — у документах вказано офшор з Маршаллових островів. "Шахерезада" залишалася єдиною із 14 яхт довжиною понад 140 метрів, власника якої публічно не розкривали. Газета The New York Times писала, що, ймовірно, човном може володіти "близькосхідний мільярдер або росіянин із надзв’язками — навіть містер Путін", який перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

Команда Навального не спромоглася документально підтвердити, що яхтою володіє саме Володимир Путін. Але, як висловилася учасниця розслідування Марія Певчих, вони знайшли "кращий доказ", що човен справді належить Путіну: на ньому працюють співробітники Федеральної служби охорони Росії (ФСТ) — відомства, яке насамперед займається захистом президента Росії.

Екіпаж

Загалом на яхті, згідно зі списком екіпажу, отриманим розслідувачами, працюють 23 особи: капітан судна Гай Беннетт-Пірс — громадянин Великобританії, решта — громадяни Росії. Використовуючи паспортні дані членів екіпажу та дані авіаперельотів, учасники розслідування з’ясували, що люди, які працюють на судні, літають до Італії "як на вахту".

Частина списку екіпажу яхти, скріншот з відео про розслідування

Старший помічник капітана судна Сергій Гришин, як показало розслідування, у телефонах різних людей записано як "Сергій фсо", а зареєстровано за адресою в Сочі, де знаходиться служба охорони на Кавказі ФСТ. На цій же адресі зареєстровані деякі інші члени екіпажу.

"Лише на перших двох аркушах списку екіпажу ми бачимо 23 людини, з яких майже половина має відношення до ФСТ. Не можемо вигадати кращого доказу того, що ця яхта належить Путіну. Навіть в Італії, за тисячі кілометрів від Москви, на ній працюють люди, які офіційно вважаються охоронцями та особистим персоналом Путіна", — заявила Марія Певчих.

Капітан корабля Гай Беннетт-Пірс у розмові з The New York Times заперечував, що Володимир Путін володіє яхтою або будь-коли перебував на ній. "Я ніколи його не бачив. Я ніколи не зустрічався з ним", — сказав він. Капітан судна зазначив, що власник човна не значиться в жодних списках санкцій, і не виключив, що судно належить росіянину. Він відмовився розкрити більше відомостей про особу власника, пославшись на угоду про нерозголошення.

Команда Навального вимагає заарештувати яхту "Шахерезада" і розкрити документи про те, хто, коли і як платив за будівництво, обробку та утримання цього судна.

На початку 2022 року ФБК Навального опублікував фотографії палацу путіна, який знаходиться на узбережжі Чорного моря, неподалік Геленджика.