Яхта Абрамовича пыталась сбежать от санкций, но ее заблокировали украинские дети (видео)

Яхта Абрамовича пыталась пришвартоваться в Бодруме, однако ей помешали украинские дети

Близкий к путину российский миллиардер Роман Абрамович, на которого ранее были наложены санкции Европейским союзом и Великобританией, решил перебазировать две свои яхты к порту в Турции, чтобы избежать дальнейшего их ареста. Однако сделать ему этого не удалось, ведь в момент, когда одна из его яхт под названием "Solaris" попыталась войти в порт города Бодрум, ее движение заблокировали.

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Согласно сведениям, обнародованным в СМИ, корабль длиной 139 метров и шириной 26 метров столкнулся с сопротивлением группы из 11 человек, которые на маленькой лодке подплыли к судну и заблокировали ему возможность пришвартоваться к причалу.

Как стало известно позже, этими бесстрашными героями оказалась юношеская команда украинских яхтсменов из Одессы. Видео блокировки яхты Абрамовича на своей странице в соцсети обнародовал Вячеслав Мадонич, отец одного из спортсменов.

Блокировка яхты Абрамовича попала на видео

Впоследствии руководитель Черноморского яхт-клуба Альберт Кабаков, комментируя ситуацию, рассказал "Общественному", что среди лиц, пытавшихся заблокировать движение яхты российского миллиардера, были дети от 10 лет, прибывшие ранее в Турцию на соревнования.

Видео с самой лодки, где находились юные герои-одесситы, также было обнародовано в сети:

Дети блокировали яхту олигарха

Стоит также отметить, что позже судно олигарха все же пришвартовалось в порту, потому что сопротивление украинских яхтсменов остановила береговая охрана Бодрума, подчеркнув, что их действия незаконны.

Информации о присутствии на яхте самого путинского олигарха Романа Абрамовича пока нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 марта Великобритания расширила список жестких ограничений против российской федерации, добавив в список подсанкционных более 370 физических и юридических лиц, находящихся в близких отношениях с кровавым президентом путиным.