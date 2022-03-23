Как выглядит яхта путина внутри: золотой держатель туалетной бумаги и рояль в гостиной (фото)

Одна из самых дорогих яхт в мире оказалась в ловушке в Италии.

Роскошное 140-метровое судно "Шехерезада" ("Scheherazade"), стоимостью около 700 миллионов долларов, которое, как сообщается в расследовании команды Алексея Навального, принадлежит российскому диктатору владимиру путину, не может покинуть итальянский курорт Марина-ди-Каррара на западе Италии. Более того, итальянские власти склоняют к тому, чтобы судно было продано, а деньги вырученные с продажи были переданы Украине.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun. Также издание опубликовало фото яхты путина внутри.

Отметим, что капитан корабля Гай Беннетт-Пирс отказался комментировать связи путина с мега яхтой. Когда его спросили, принадлежит ли корабль диктатору, моряк отвечал, что никогда не видел и не встречался с владельцем судна. Итальянские следователи продолжают выяснять, кому принадлежит корабль.

Как выглядит яхта "Шехерезада" внутри

Официальная стоимость "Шехерезады" два года назад составляла 500 миллионов фунтов стерлингов, однако инсайдеры говорят, что сейчас ее стоимость поднялась к 750 миллионам фунтов стерлингов.

На яхте есть шесть палуб, поверхность каждой из которых мраморная или золотая. Есть бесчисленные бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки. Есть даже больница. Также на судне есть плиточный танцпол, который превращается в бассейн, джакузи и бассейн с надувной горкой.

Зал дзюдо, который украшает фотографии черных поясов, так и намекает на причастность к путину, так как диктатор является мастером спорта в этой дисциплине.

Другие удовольствия на яхте включают в себя самовыравнивающийся бильярдный стол, пятиметровый аквариум и большой телевизор, растянувшийся на 4,5 метра во всю стену. Ванные комнаты украшены золотыми держателями рулонов туалетной бумаги и кранами.

Помимо этого на яхте есть две вертолетных площадки, способные принимать 16-футовые военные вертолеты, а под одной из площадок есть достаточно большой ангар, чтобы хранить вертолет вместе с шестью гидроциклами, пятью тендерами и восемью сибобами. Также на яхте есть сложнейшая система безопасности с четырьмя радарами, которая способна сбивать беспилотники.

Напомним, что в начале 2022 года ФБК Навального опубликовал фотографии дворца путина, который находится на побережье Черного моря, недалеко от Геленджика.