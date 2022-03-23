Як виглядає яхта путіна всередині: золотий тримувач туалетного паперу та рояль у вітальні (фото)

Одна з найдорожчих яхт у світі опинилася у пастці в Італії.

Розкішне 140-метрове судно "Шехерезада" ("Scheherazade") вартістю близько 700 мільйонів доларів, яке, як повідомляється в розслідуванні команди Олексія Навального, належить російському диктатору володимиру путіну, не може залишити італійський курорт Марина-ді-Каррара на заході. Щобільше, італійська влада схиляє до того, щоб судно було продано, а гроші, вторговані з продажу, були передані Україні.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun. Також видання опублікувало фото яхти путіна усередині.

Зазначимо, що капітан корабля Гай Беннетт-Пірс відмовився коментувати зв’язки путіна з мега яхтою. Коли його запитали, чи корабель належить диктатору, моряк відповідав, що ніколи не бачив і не зустрічався з власником судна. Італійські слідчі продовжують з’ясовувати, кому належить корабель.

Як виглядає яхта "Шехерезада" усередині

Офіційна вартість "Шехерезади" два роки тому становила 500 мільйонів фунтів стерлінгів, проте інсайдери кажуть, що зараз її вартість піднялася до 750 мільйонів фунтів стерлінгів.

На яхті є шість палуб, поверхня кожної з яких є мармурова або золота. Є незліченні басейни, спа, сауна, театр, бальні зали, тренажерний зал, два вертолітні майданчики. Є навіть лікарня. Також на судні є плитковий танцмайданчик, який перетворюється на басейн, джакузі та басейн з надувною гіркою.

Зал дзюдо, який прикрашає фотографії чорних поясів, так і натякає на причетність до путіна, оскільки диктатор є майстром спорту у цій дисципліні.

Інші задоволення на яхті включають більярдний стіл, що самовирівнюється, п’ятиметровий акваріум і великий телевізор, що розтягнувся на 4,5 метра на всю стіну. Ванні кімнати прикрашені золотими утримувачами рулонів туалетного паперу та кранами.

Крім цього на яхті є два вертолітні майданчики, здатні приймати 16-футові військові гелікоптери, а під одним із майданчиків є досить великий ангар, щоб зберігати гелікоптер разом із шістьма гідроциклами, п’ятьма тендерами та вісьмома сибобами. Також на яхті є найскладніша система безпеки із чотирма радарами, яка здатна збивати безпілотники.

Нагадаємо, що на початку 2022 року ФБК Навального опублікував фотографії палацу путіна, який знаходиться на узбережжі Чорного моря, недалеко від Геленджика.