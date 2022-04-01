В ЕС дали конкретный ответ по поводу вступления туда Украины

Украину признают кандидатом на вступление в ЕС очень быстро, а Европа поможет с восстановлением нашей страны после завершения войны

Украина будет признана страною-кандидатом на вступление в Европейский союз, а после завершения войны страны Европы помогут в восстановлении нашей страны.

Об этом рассказала глава Европейского парламента Роберта Мецола во время совместного брифинга со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро", — пообещала она от имени Европарламента.

Вместе с тем она сообщила, что нападение россии на Украину является посягательством на всю Европу и установившийся мировой порядок. Поэтому ЕС после завершения войны приложит все усилия, чтобы восстановить пострадавшие от действий оккупантов города и села нашей страны.

Также она выразила восхищение стойкостью и мужеством украинского народа, а также храбростью украинских защитников.

"Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента", — сказала она.

Как сообщалось ранее, во время переговоров в Стамбуле между украинской и российской делегациями стало известно, что Москва не станет блокировать движение нашей страны в ЕС. Впрочем, в россии все еще не готовы согласиться на присоединение Украины к НАТО.

Так представители россии настаивают на том, чтобы Украина закрепила свой внеблоковый статус.

Как альтернатива НАТО рассматривается получение четких гарантий безопасности, которые в случае нападения на Украину позволят требовать от стран-гарантов закрытия неба и предоставления военной помощи. Впрочем, в США уже заявили, что с этим могут быть проблемы.