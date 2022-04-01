У ЄС дали конкретну відповідь щодо вступу туди України

Україну визнають кандидатом на вступ до ЄС дуже швидко, а Європа допоможе з відновленням нашої країни після завершення війни

Україна буде визнана країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу, а після завершення війни країни Європи допоможуть у відновленні нашої країни.

Про це розповіла голова Європейського парламенту Роберта Мецола під час спільного брифінгу зі речником Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно та швидко", — пообіцяла вона від імені Європарламенту.

Водночас вона повідомила, що напад росії на Україну є зазіханням на всю Європу і світовий порядок. Тому ЄС після завершення війни докладе всіх зусиль, щоб відновити постраждалі від дій окупантів міста та села нашої країни.

Також вона висловила захоплення стійкістю та мужністю українського народу, а також хоробрістю українських захисників.

"Парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу та діям українського парламенту", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, під час переговорів у Стамбулі між українською та російською делегаціями стало відомо, що Москва не блокуватиме рух нашої країни в ЄС. Втім, у росії все ще не готові погодитись на приєднання України до НАТО.

Так представники рф наполягають на тому, щоб Україна закріпила в договорі свій позаблоковий статус.

Як альтернатива НАТО розглядається отримання чітких гарантій безпеки, які у разі нападу на Україну дозволять вимагати від країн-гарантів закриття неба та надання військової допомоги. Втім, у США вже заявили, що із цим можуть бути проблеми.