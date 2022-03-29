У путіна відповіли, як ставляться до плану України вступити до ЄС
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 648
При цьому вступ України у військові союзи Кремль рішуче засуджує
Помічник російського президента Володимир Мединський заявив, що росія нібито не проти вступу України до Європейського Союзу.
Відповідна заява прозвучала по завершенню двосторонніх переговорів у Туреччині, передає "Телеграф".
Останні новини про війну читайте у нашому Telegram
За його словами, російська сторона не має нічого проти вступу України до ЄС, але офіційний Київ має відмовитися від вступу до військових союзів і нібито просить, щоб остаточне рішення щодо договору з рф було оформлене на зустрічі глав держав.
Крім того, Мединський переказав письмові пропозиції, які начебто отримав від української делегації:
- Україна проголошується постійно нейтральною позаблоковою без'ядерною державою під міжнародно-правовими гарантіями, дається перелік країн-гарантів.
- Гарантії безпеки не поширюються на територію Криму та Донбасу, тобто Україна відмовляється від спроб повернути їх військовим шляхом – це не відповідає нашій позиції, але у Києві сформулювали свій підхід
- Україна відмовляється від вступу до військових союзів, розміщення іноземних військових баз та контингентів та військових навчань без згоди країн-гарантів, включаючи росію.
Нагадаємо, що у вівторок, 29 березня, у Стамбулі пройшов черговий раунд переговорім між росією та Україною. За результатами тригодинного спілкування було зроблено ряд заяв — найголовніші з них у матеріалі "Телеграфу".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-