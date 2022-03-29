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У путіна відповіли, як ставляться до плану України вступити до ЄС

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Помічник кривавого диктатора Володимир Мединський Новина оновлена 29 березня 2022, 16:13
Помічник кривавого диктатора Володимир Мединський

При цьому вступ України у військові союзи Кремль рішуче засуджує

Помічник російського президента Володимир Мединський заявив, що росія нібито не проти вступу України до Європейського Союзу.

Відповідна заява прозвучала по завершенню двосторонніх переговорів у Туреччині, передає "Телеграф".

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За його словами, російська сторона не має нічого проти вступу України до ЄС, але офіційний Київ має відмовитися від вступу до військових союзів і нібито просить, щоб остаточне рішення щодо договору з рф було оформлене на зустрічі глав держав.

Крім того, Мединський переказав письмові пропозиції, які начебто отримав від української делегації:

  • Україна проголошується постійно нейтральною позаблоковою без'ядерною державою під міжнародно-правовими гарантіями, дається перелік країн-гарантів.
  • Гарантії безпеки не поширюються на територію Криму та Донбасу, тобто Україна відмовляється від спроб повернути їх військовим шляхом – це не відповідає нашій позиції, але у Києві сформулювали свій підхід
  • Україна відмовляється від вступу до військових союзів, розміщення іноземних військових баз та контингентів та військових навчань без згоди країн-гарантів, включаючи росію.

Нагадаємо, що у вівторок, 29 березня, у Стамбулі пройшов черговий раунд переговорім між росією та Україною. За результатами тригодинного спілкування було зроблено ряд заяв — найголовніші з них у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Україна #Росія #Євросоюз #Війна
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