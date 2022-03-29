У путина ответили, как относятся к плану Украины вступить в ЕС

При этом вступление Украины в военные союзы Кремль решительно осуждает

Помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что россия якобы не против вступления Украины в Европейский Союз.

Соответствующее заявление прозвучало по завершению двусторонних переговоров в Турции, передает "Телеграф".

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По его словам, российская сторона не имеет ничего против вступления Украины в ЕС, но официальный Киев должен отказаться от вступления в военные союзы и якобы просит, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств.

Кроме того, Мединский изложил письменные предложения, которые якобы получили от украинской делегации:

Украина провозглашается постоянно-нейтральным внеблоковым безъядерным государством под международно-правовыми гарантиями, дается перечень стран-гарантов.

Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, то есть Украина отказывается от попыток вернуть их военным путем – это не соответствует нашей позиции, но в Киеве сформулировали свой подход.

Украина отказывается от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз и контингентов и военных учений без согласия стран-гарантов, включая Россию.

Напомним, что во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – самые главные из них в материале "Телеграфа".