Укр

В Брюсселе начали рассмотрение зявки на членство Украины в ЕС: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
215
Шарль Мишель Новость обновлена 21 марта 2022, 14:02
Шарль Мишель

ЕС будет поддерживать свободный выбор Украины

В Брюсселе официально начали процесс рассмотрения заявки украинского государства на членство в Европейском союзе. Выводы обещают сделать в ближайшее время.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Указанную информацию в понедельник, 21 марта, в ходе своего очередного обращения заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

"Заявка на членство в Европейском союзе была официально подана. И ровно через неделю на Версальском саммите состоялись первые дебаты лидеров по этому вопросу. И в конце был очень четкий сигнал для Украины: ЕС будет поддерживать свободный и демократический выбор Украины по определению собственной судьбы… Процесс начался.", – сказал Мишель.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что во время саммита было принято решение о немедленном усилении связей с Украиной, согласно рамкам соглашения об ассоциации. Сейчас идет процесс присоединение электросистемы украинского государства к ЕС

Также отмечается, что ситуацию в Украине планируют обсудить в понедельник, 21 марта, во время очередного заседания Европейского совета.

Ранее Телеграф сообщал, что Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в Европейский Союз еще 1 марта.

Теги:
#Украина #Евросоюз #Война #Заявка
Российско-украинские переговоры еще затянутся
Статьи
НАТО, уступки или новый удар: куда нас приведут переговоры с россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российско-украинские переговоры еще затянутся
НАТО, уступки или новый удар: куда нас приведут переговоры с россией
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
путин потерял в Украине уже четыре своих армии: Арестович раскрыл секретные данные
Дата публикации
Категория
Оккупанты продолжают обстреливать мирное население
Убивают и насилуют: в Минобороны назвали число жертв военных преступлений рф в Украине
Дата публикации
Категория
Враг захлебнулся и уже не мечтает захватить Киев: Резников порадовал новостями с фронта
Враг захлебнулся и уже не мечтает захватить Киев: Резников порадовал новостями с фронта
Дата публикации
Категория
Украина уже 26 дней противостоит российским захватчикам
Война — день 26: путин готов бросить российских детей на войну, а в оккупированных городах проходят митинги в поддержку Украины