В Брюсселе начали рассмотрение зявки на членство Украины в ЕС: подробности

ЕС будет поддерживать свободный выбор Украины

В Брюсселе официально начали процесс рассмотрения заявки украинского государства на членство в Европейском союзе. Выводы обещают сделать в ближайшее время.

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Указанную информацию в понедельник, 21 марта, в ходе своего очередного обращения заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

"Заявка на членство в Европейском союзе была официально подана. И ровно через неделю на Версальском саммите состоялись первые дебаты лидеров по этому вопросу. И в конце был очень четкий сигнал для Украины: ЕС будет поддерживать свободный и демократический выбор Украины по определению собственной судьбы… Процесс начался.", – сказал Мишель.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что во время саммита было принято решение о немедленном усилении связей с Украиной, согласно рамкам соглашения об ассоциации. Сейчас идет процесс присоединение электросистемы украинского государства к ЕС

Также отмечается, что ситуацию в Украине планируют обсудить в понедельник, 21 марта, во время очередного заседания Европейского совета.

Ранее Телеграф сообщал, что Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в Европейский Союз еще 1 марта.