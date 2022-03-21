В Брюсселе начали рассмотрение зявки на членство Украины в ЕС: подробности
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ЕС будет поддерживать свободный выбор Украины
В Брюсселе официально начали процесс рассмотрения заявки украинского государства на членство в Европейском союзе. Выводы обещают сделать в ближайшее время.
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Указанную информацию в понедельник, 21 марта, в ходе своего очередного обращения заявил президент Евросовета Шарль Мишель.
"Заявка на членство в Европейском союзе была официально подана. И ровно через неделю на Версальском саммите состоялись первые дебаты лидеров по этому вопросу. И в конце был очень четкий сигнал для Украины: ЕС будет поддерживать свободный и демократический выбор Украины по определению собственной судьбы… Процесс начался.", – сказал Мишель.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что во время саммита было принято решение о немедленном усилении связей с Украиной, согласно рамкам соглашения об ассоциации. Сейчас идет процесс присоединение электросистемы украинского государства к ЕС
Также отмечается, что ситуацию в Украине планируют обсудить в понедельник, 21 марта, во время очередного заседания Европейского совета.
Ранее Телеграф сообщал, что Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в Европейский Союз еще 1 марта.
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