Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз

Заявка будет рассмотрена по специальной процедуре

Во вторник, 1 марта, Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз.

Об этом заявила президент ЕП Роберта Метсола в Брюсселе на внеочередном заседании 1 марта, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что соответствующую заявку на вступление подал президент Украины Владимир Зеленский накануне, 28 февраля, а уже прошлой ночью ее зарегистрировали в Евросовете.

В рамках заседания выступил и Зеленский с призывом объединиться вокруг Украины, на фоне чего присутствующие в зале стали ему аплодировать. После этого стало известно, что ЕП принял заявку, — она будет рассмотрена по спецпроцедуре.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на обретение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Потому что мы хотим, и мы должны встретить будущее вместе", — подчеркнула Метсола.

По ее словам, заявка Украины легитимна, и Европарламент должен рассмотреть ее в "эти темные времена".

Стоит заметить, что обычно уходит 15-18 месяцев на изменение стандартов и инфраструктуры до вступления страны в ЕС, но Украина настаивает на немедленном и полноценном предоставлении членства.

Как сообщал "Телеграф", Евросоюз оказал Украине значительную поддержку в войне с Россией.