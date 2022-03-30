Арахамия о тонкостях договора с россией: "Гарантии мы написали жестче, чем у НАТО"

Во время переговоров Украины и россии, состоявшихся во вторник, 29 марта в Стамбуле, украинская делегация впервые предметно описала свои предложения по мирному договору с рф. В настоящее время речь идет преимущественно о механизме гарантий безопасности для Украины после окончания боевых действий и любое нападение на украинское государство — будь то "вооруженная агрессия" или "полицейская операция" — будет считаться прямым нападением, после которого страны-гаранты обязаны оперативно оказать необходимую помощь в виде оружия, вооруженной силы и т.д.

Об этом в блиц-интервью порталу РБК-Украина сообщил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

Новость дополняется…